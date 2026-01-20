Sabinas Libre de Focos de Infección: Autoridades Intervienen Domicilios en Abandono



Sabinas, Coahuila. – El presidente municipal, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, acudió personalmente a un domicilio ubicado en la calle Virgen del San Juan, en la colonia Las Vírgenes, donde se acumulaba basura y se generaba un foco de infección que ponía en riesgo la salud de los vecinos. El alcalde lamentó profundamente la situación y señaló que es preocupante imaginar que alguien pueda enfermarse debido a las condiciones de estos domicilios.

El lugar requirió el apoyo de un camión tipo torton para retirar los desechos, ya que la acumulación representaba un riesgo por la proliferación de roedores, insectos y otros vectores de enfermedades.



El alcalde señaló que, aunque dispone de un solo número telefónico, en la medida de lo posible atiende llamadas y mensajes de WhatsApp, pero reconoce que en ocasiones le resulta imposible responder de inmediato. Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía: “Es momento de que todos los sabinenses colaboremos; juntos podemos tener un Sabinas digno, limpio y seguro”.

El presidente municipal recordó que, de acuerdo con lo aprobado en sesión de Cabildo, cualquier persona localizada en este tipo de domicilios podrá ser detenida, y los propietarios serán sancionados con multas por permitir que sus inmuebles se conviertan en tiraderos clandestinos.

“Me preocupa profundamente esta situación; no es mi obligación limpiar domicilios particulares, pero sí es mi responsabilidad proteger la salud de nuestra comunidad”, expresó Chano Díaz.

El alcalde exhorta a los vecinos a colaborar activamente para mantener Sabinas limpio y ordenado, evitando la creación de focos de infección que afecten a las familias.

Sabinas merece dignidad, limpieza y seguridad. Trabajemos juntos por un municipio más saludable.