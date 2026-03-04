REHABILITA GOBIERNO MUNICIPAL ESPACIOS PÚBLICOS EN MINAS DE BARROTERÁN

Minas de Barroterán, Coahuila.– El Gobierno Municipal de Múzquiz que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, a través de la Dirección de Ecología e Imagen Urbana, llevó a cabo trabajos de limpieza general y pintura en el escenario y la biblioteca ubicados en la plaza principal de Minas de Barroterán.

Estas acciones forman parte del compromiso permanente de la administración municipal por mantener en óptimas condiciones los espacios públicos, brindando a la ciudadanía lugares dignos y seguros para la convivencia familiar y el desarrollo de actividades culturales y sociales.

Las cuadrillas realizaron labores de rehabilitación y mejoramiento de fachadas, contribuyendo a embellecer este importante punto de encuentro para los habitantes del mineral, donde recientemente se llevaron a cabo los festejos conmemorativos por el 84 aniversario de su fundación.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en el mejoramiento de la imagen urbana en todas las comunidades del municipio, atendiendo las necesidades de la población y fortaleciendo el orgullo e identidad de Minas de Barroterán.