Regresa la Liga Jesús González Ontiveros en su temporada número 58 en la Villa Las Esperanzas

Villa Las Esperanzas, Múzquiz, Coahuila.— Después de dos años de inactividad, la tradicional Liga de Béisbol Jesús González Ontiveros regresó con gran entusiasmo. Está edición, correspondiente a la temporada número 58, está dedicada a Jesús y Fidencio de Anda Gallegos, reconocidos por su compromiso y apoyo al desarrollo deportivo en la región carbonífera.

La ceremonia de reapertura se realizó en Villa Las Esperanzas, donde jugadores, familias y aficionados se reunieron para celebrar el regreso de una de las ligas más representativas del béisbol local.

Para esta temporada se contará con la participación de seis equipos que prometen brindar emoción, competitividad y espectáculos de calidad en cada encuentro:

• Bravos de Rancherías

• Veteranos de Barroterán

• Padres de Barroterán

• Cañeros

• Sultanes

• Astros de Esperanzas

Al frente de la organización se encuentran el Lic. Miguel Ángel Torres, presidente de la liga, y Arsenio Sánchez, secretario, quienes reconocieron el esfuerzo conjunto de las comunidades y jugadores para reactivar este importante torneo.

“El béisbol siempre ha sido parte del corazón de nuestras comunidades, y hoy celebramos su regreso con orgullo y gratitud”, expresó el presidente de la liga durante el acto inaugural.

El Lic. Miguel Ángel Torres agradeció el respaldo de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, así como la presencia y apoyo del Director de Fomento Deportivo, Gerardo A. Múzquiz Loo, quienes reafirmaron el compromiso del Gobierno Municipal de seguir impulsando espacios que fortalezcan la convivencia y el desarrollo deportivo de la comunidad.

Con esta reactivación, la Liga Jesús González Ontiveros retoma su legado de casi seis décadas, promoviendo la unión familiar y el amor por el béisbol en Múzquiz y la región.