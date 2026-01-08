Reconoce Laura Jiménez Gutiérrez la labor de los boleros de Múzquiz

Múzquiz, Coahuila.— La presidenta municipal Laura Jiménez Gutiérrez sostuvo una reunión cercana y cordial con los boleros de la localidad de Múzquiz, con quienes convivió y dialogó para conocer de primera mano sus inquietudes y reconocer el valor de su oficio, el cual forma parte de la vida cotidiana y la identidad de nuestra comunidad.

Durante el encuentro, la alcaldesa felicitó a las y los boleros por su esfuerzo diario y trayectoria, destacando la importancia de preservar y dignificar este trabajo tradicional que brinda servicio a la ciudadanía y contribuye al dinamismo de los espacios públicos del municipio.

Como muestra de reconocimiento y respaldo, Laura Jiménez Gutiérrez realizó la entrega de regalos y chamarras a todos los asistentes, reiterándoles que cuentan con el apoyo de su administración y que seguirán impulsándose acciones para acompañar y fortalecer a quienes, con su trabajo, dan vida a Múzquiz.

“En Múzquiz valoramos el trabajo honesto y cercano a la gente. Los boleros son parte de nuestra historia y merecen todo nuestro respeto y apoyo”, expresó la presidenta municipal.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantenerse cercano a la ciudadanía y de reconocer a quienes, día a día, contribuyen al bienestar y la identidad del municipio.