Reconoce Chano Díaz iniciativa estudiantil en la “Feria de Osos” organizada por alumnos de la UANE

Estudiantes de Administración de Empresas presentaron proyectos como parte de su evaluación final

Sabinas, Coahuila de Zaragoza.– El alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren asistió como invitado a la “Feria de Osos”, actividad organizada por alumnos de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma del Noreste (UANE), quienes realizaron una simulación de distintos modelos de negocio como parte de su proyecto final.

Durante el evento, el presidente municipal estuvo acompañado por la licenciada Alhira Reséndiz, presidenta de CANACO Nueva Rosita y consejera nacional de CONCANACO, así como por la regidora Elizabeth Fernández, fortaleciendo el vínculo entre el sector educativo, empresarial y gubernamental.

En la feria, las y los estudiantes presentaron propuestas comerciales desarrolladas dentro de su proceso académico, demostrando creatividad, planeación estratégica y visión emprendedora. La actividad permitió a los jóvenes poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula mediante la exposición y promoción de sus proyectos.

El alcalde recorrió los distintos módulos, dialogó con los alumnos y reconoció el esfuerzo y dedicación invertidos en esta iniciativa, felicitándolos por su organización y compromiso.

Asimismo, expresó que el Gobierno Municipal mantiene las puertas abiertas para respaldar este tipo de proyectos estudiantiles, poniendo a disposición las instalaciones municipales para futuras actividades que permitan dar mayor visibilidad a las ideas de las y los jóvenes.

Con esta participación, la administración municipal refrenda su disposición de apoyar el talento local y fomentar espacios que impulsen el desarrollo académico y emprendedor de la juventud sabinense.