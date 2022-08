Sabinas, Coah.- Al reconocer el esfuerzo que a diario realizan los trabajadores del servicio de recolección de basura, la alcaldesa Diana Haro Martínez, mencionó que esperan a la brevedad normalizar el servicio en atención a la ciudadanía en general. “Nos estamos aplicando; ustedes saben que la distancia ha sido un detonante que nos movió mucho la logística por el tiempo que trae consigo el ir a descargar con una diferencia de 20 kilómetros”.

Reconozco el esfuerzo del equipo, de todos los trabajadores del departamento de servicios primarios que no bajan la guardia. Es muy importante el compromiso de ellos que hacen un trabajo de la mejor manera. Cuando iniciamos logramos eficientar al 100%; “ahorita ya estamos aplicándonos y vamos a lograr esa eficiencia que merecen los ciudadanos en la recolección de basura de sus viviendas. Les pido disculpas por estos contratiempo que estamos pasando por la recolección de basura”.

“Yo les he hablado a las 11 o 12 de la noche por algunos reportes que me hacen llegar y en ese mismo rato acuden porque todavía andan en ruta y eso habla del compromiso que ellos tienen con la gente, saben la situación por la que estamos atravesando ellos mejor que nadie porque lo viven el día a día”, señaló la alcaldesa.

Añadió que se logrará eficientar el servicio precisamente por el respaldo de estos trabajadores. En cuanto la lluvia dijo que son bendiciones y eso fortalece los niveles de los pozos que han subido; “el agua de nuestro río se ha incrementado también y eso es un importante aliciente para todos. Ahorita las peticiones que nos hace la ciudadanía, no es por el abasto de agua, más bien se suscitan otras áreas de oportunidad que debemos fortalecer pero esto así es, el día a día, atendiendo y resolviendo lo que este por hacer”.