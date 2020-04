Saltillo, Coah.- El Congreso del Estado aprobó por unanimidad el punto de Acuerdo del Diputado Emilio De Hoyos Montemayor, para exhortar al Gobierno del Estado para que convoque a la integración de una Comisión de Emergencia para la recuperación Económica de Coahuila, la cual pueda organizarse sucesivamente por regiones a fin de concretar proyectos y otras medidas en favor de la economía.

“Ante todo vengo a hacer un llamado a la unidad” manifestó el diputado al dar lectura al Punto de Acuerdo mediante el que propone dicha comisión ejecutiva, la cual recopilará diagnósticos, ideas y sugerencias, e irá atendiendo las más urgentes, como encontrar financiamientos de proyectos en donde los haya o dar una vocación exponencial a cada una de las regiones de Coahuila.

Habló del panorama que se advierte por la crisis económica, donde la mitad de las pequeñas y medianas empresas se verán obligadas a cerrar, la caída será de más del 7% del PIB, millones perderán su empleo, otro tanto sufrirá el golpe letal en el sector informal, comentó De Hoyos Montemayor.

Mencionó el desplome en los precios del petróleo, la degradación de México y de PEMEX por las calificadoras que coloca al país a un paso de perder el grado de inversión.

También habló de la grave crisis que se vive en Monclova ante la adversidad que enfrenta la industria del acero y el riesgo del fin del carbón.

“Debo reconocer la labor del Gobernador Riquelme. Tender puentes con sus homólogos de Nuevo León y Tamaulipas demuestra que no estamos solos.

Y coincido, no queda más que dar un paso al frente, ser protagonistas de nuestra historia y hacer lo que nos corresponde” apuntó.

Emilio De Hoyos mencionó que en las últimas semanas ha dialogado con representantes empresariales y laborales, maestros, médicos y enfermeras, profesionistas, prestadores de servicios, familias que tienen su negocio y viven al día.

“Desde la gran empresa trasnacional hasta el pequeño comerciante, todos están sufriendo los embates de esta crisis. Cómo mantener una plantilla laboral cuando ya no se tiene ingresos, como cumplir con las obligaciones fiscales si ya no hay pedidos, servicios que prestar o personas que atender. Cómo hago para pagar los servicios si por ley tengo que privilegiar el sueldo de los trabajadores. No hay forma de cubrir al acreedor ni al proveedor pendiente. Y así la cadena de problemas” citó.

Por ello, en la Sesión Ordinaria hizo un llamado a las y los diputados locales para actuar y legislar escuchando al pueblo, para posteriormente planear y aterrizar las propuestas y proyectos que pudieran surgir “Hoy más que nunca es urgente sentarnos a la mesa, hacer un diagnóstico de la gravedad económica. No bastarán una, dos, tres o veinte reuniones” agregó.