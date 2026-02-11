Promueve DIF “Pañatón” en escuelas

Convocan a comunidad estudiantil y padres de familia a sumarse a la donación de pañales para apoyar a sectores vulnerables

Sabinas, Coahuila de Zaragoza.- Con el objetivo de fomentar la solidaridad y apoyar a quienes más lo necesitan, la directora del Sistema DIF Sabinas, Aida Iribarren, realizó un recorrido por diversas instituciones educativas del municipio para promover la campaña “Pañatón”, impulsada por DIF Coahuila.

Durante la visita, se invitó a la comunidad estudiantil, personal docente y padres de familia a participar en esta noble causa mediante la donación de pañales, los cuales serán destinados a personas en situación vulnerable.

Como parte de estas acciones, se visitaron las instituciones CEAT, CEUC, UANE, Instituto Montessori, Colegio Modelo y CBTIS No. 20, donde se explicó la dinámica de la campaña y la importancia de sumarse a este esfuerzo solidario.

Asimismo, se informó que todas las instituciones interesadas en integrarse a la campaña pueden hacerlo acudiendo directamente a las oficinas del Sistema DIF Sabinas.

A través de este tipo de iniciativas, el DIF Sabinas fortalece la participación social y promueve valores de empatía y apoyo comunitario, sumando voluntades para generar un impacto positivo en la vida de quienes requieren este respaldo.