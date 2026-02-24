Preside Chano Díaz histórico cambio de Bandera en el marco del 24 de febrero

Autoridades municipales y comunidad educativa participaron en el protocolo oficial de incineración e izamiento de nueva bandera

Sabinas, Coahuila de Zaragoza.– Este 24 de febrero de 2026, el Republicano Ayuntamiento de Sabinas, encabezado por el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, conmemoró el Día de la Bandera con un acto cívico solemne en el que se llevó a cabo el Protocolo de Incineración de la Bandera Nacional y el cambio oficial del lábaro patrio.

La ceremonia inició con los honores correspondientes y el izamiento de la enseña nacional. Posteriormente, se realizó su arriamiento para proceder con el acto de incineración en el pebetero, en cumplimiento con lo establecido por la normativa oficial para el tratamiento de los símbolos patrios.

El protocolo estuvo a cargo del Secretario del Ayuntamiento, Lic. Manuel Alejandro Franco Puente, quien dirigió el ay cto solemne en el que la bandera fue consumida totalmente por el fuego, mientras la corneta de la Banda de Guerra del Pentatlón Sabinas entonaba el toque de silencio, en un momento de profundo respeto y significado cívico.

Cabe destacar que esta bandera fue izada por primera vez el 24 de febrero de 2023, concluyendo hoy su ciclo oficial. Tras su incineración, y mediante los honores correspondientes, se realizó el izamiento de la nueva bandera que a partir de esta fecha ondeará en representación de la patria.

En la ceremonia estuvieron presentes directores de las distintas áreas municipales, regidoras y regidores del Ayuntamiento, así como contingentes de escuelas primarias, secundarias y de nivel preparatoria, quienes participaron activamente en esta conmemoración cívica que fortalece el respeto y el amor por nuestros símbolos nacionales.

Con esta conmemoración, el Gobierno Municipal de Sabinas refrenda su compromiso de promover los valores cívicos, la identidad nacional y el orgullo de pertenecer a México.