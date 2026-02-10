Pierde la vida en accidente joven de 19 años

Un joven de 19 años de edad identificado como Gustavo “N”, perdió la vida la mañana de este martes, tras protagonizar una volcadura en el automóvil tipo Spark en el que se desplazaba sobre la carretera estatal Acuña – Ejido Santa Eulalia, en el Norte de Coahuila.

Los hechos, según la información preliminar, se registraron cuando el joven, y único ocupante de la unidad con placas de circulación del Estado de Coahuila, se desplazaba sobre la citada arteria, y presumiblemente al perder el control de la dirección, salió de la cinta asfáltica, provocando que la unidad diera varias volteretas hasta terminar impactada contra un poste propiedad de la CFE.

Se informó que la víctima, salió disparada de la unidad, golpeando su cabeza contra una piedra que se encontraba en el sitio, provocando su muerte aparentemente de manera instantánea.

Al sitio arribaron diversas autoridades entre ellos elementos de la policía civil de Coahuila, agentes de investigación criminal, y efectivos policiacos municipales de ciudad Acuña.

De momento es la información que ha trascendido.