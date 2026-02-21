Óscar Ríos fortalece el alumbrado público con la adquisición de 346 nuevas luminarias durante este 2026

Como parte de las acciones encaminadas a mejorar la infraestructura urbana y atender de manera directa las necesidades más sentidas de la ciudadanía, el Gobierno Municipal continúa impulsando el programa de modernización y ampliación del sistema de alumbrado público en distintos sectores del municipio, en coordinación con el Gobierno del Estado y alineados a la estrategia que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En lo que va del presente año 2026, se ha concretado la adquisición de 346 luminarias, las cuales se suman a las 2,244 que fueron instaladas durante el 2025, consolidando así una estrategia integral que busca mejorar de manera progresiva las condiciones de iluminación en colonias, vialidades y espacios públicos.

Estas nuevas luminarias están siendo destinadas a zonas previamente identificadas a través de reportes ciudadanos, recorridos de supervisión y análisis técnicos realizados por las áreas correspondientes. Esta inversión permite avanzar en la atención de espacios que durante años habían presentado deficiencias en materia de iluminación, impactando de manera positiva tanto en la seguridad como en la calidad de vida de las familias.

La instalación estratégica de estas luminarias responde a una planeación orientada a mejorar la visibilidad en vialidades, accesos principales, áreas recreativas, espacios públicos y sectores habitacionales, contribuyendo a generar entornos más seguros, funcionales y ordenados. Asimismo, una adecuada iluminación urbana incide directamente en la prevención del delito, fortalece la movilidad durante horarios nocturnos y promueve una mejor imagen urbana.

Cada una de las 346 luminarias adquiridas representa un compromiso cumplido con la ciudadanía, al traducirse en soluciones concretas a solicitudes previamente planteadas por vecinas y vecinos. Con ello, se refrenda el compromiso de esta administración municipal de seguir trabajando con responsabilidad y resultados, priorizando acciones que generen bienestar colectivo.

El Gobierno Municipal continuará implementando estrategias que permitan optimizar los servicios públicos, convencido de que el fortalecimiento del alumbrado es una herramienta fundamental para construir comunidades más seguras, iluminadas y con mejores condiciones para el desarrollo diario de sus habitantes.