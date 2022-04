San Juan de Sabinas, Coah.- Para dar continuidad al programa de vacunación transfronteriza que ha beneficiado a niños y jóvenes de San Juan de Sabinas, el alcalde Ing. Mario Alberto López Gámez, anunció que para este martes, puso a disposición de las autoridades estatales 10 autobuses para trasladar a poco más de 400 alumnos del municipio a recibir su dosis contra el COVID-19.

“Mario López no escatima en salud, se trata del bienestar de nuestra gente y por eso quiero que asista el mayor número de personas cuanto antes a recibir la vacuna. En mi gobierno le apostamos a la salud y de forma colaborativa con el Gobierno de Coahuila, sacamos adelante este proceso; ellos consiguen la vacuna y organizan, nosotros ponemos el traslado”, dijo el alcalde Mario López.

La salida será a las 8 de la mañana de este martes en la explanada de la Unidad Deportiva de Nueva Rosita y es la secretaría de educación la que se encarga de hacer el listado de los estudiantes que asisten a recibir la vacuna.

“Aquí en la carbonífera ya no había autobuses disponibles para renta, hay mucha demanda, pero yo soy transportista y tengo conocidos que me dieron buen precio. Unos los pagamos con dinero de la presidencia y otros van de mi bolsa. No me duele este gasto”, agregó el edil.

La distribución de los autobuses equipados para este martes quedó de la siguiente forma: 3 camiones, para la secundaria general “Fortunato Gutiérrez Cruz”; 2 para la secundaria técnica “Julio Galán Romo”; 2 para la secundaria “Profesor Juvenal Boone Flores; 1 para la secundaria técnica federal “Raúl Castellano Jiménez”; 1 para primarias federales y 1 para primarias estatales.