Múzquiz recibe 2 mil árboles para fortalecer áreas verdes y promover la participación ciudadana

Múzquiz, Coahuila.— Con un enfoque social y de participación comunitaria, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado y la organización Pro Natura A.C. entregaron 9 mil árboles a municipios de la Región Carbonífera, de los cuales 2 mil fueron destinados a Múzquiz, con la intención de impulsar espacios más verdes y mejorar la calidad de vida de las familias.

El evento se realizó en los terrenos de la Feria de Santa Rosa, donde ciudadanos, estudiantes, autoridades y colectivos ambientales se reunieron para recibir los ejemplares destinados a reforestar plazas, escuelas, áreas públicas y viviendas particulares.

La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez destacó que estas acciones no solo representan un esfuerzo institucional, sino un compromiso colectivo entre gobierno, sociedad y organizaciones que buscan construir comunidades más saludables: “Este evento refleja el compromiso que compartimos por proteger y preservar nuestro medio ambiente. Cada árbol que hoy se entrega es una oportunidad para cambiar el entorno de nuestras colonias y heredar un mejor futuro a nuestras familias.

Agradezco a la Secretaría de Medio Ambiente y al Gobierno del Estado por impulsar este programa, y agradezco también a cada ciudadano que hoy se suma a la siembra de vida. Trabajando juntos lograremos comunidades más verdes, limpias y conscientes del cuidado que debemos dar a nuestra tierra.”

La alcaldesa, acompañada por autoridades estatales, alcaldes de la región y representantes de Pro Natura, enfatizó que la reforestación ayudará a disminuir las temperaturas, mejorar la calidad del aire y recuperar áreas deterioradas.

Participación activa de la comunidad de Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente del Tec, jóvenes del Conalep, vecinos de diferentes colonias y servidores públicos acudieron desde temprano para recibir árboles y conocer las recomendaciones de cuidado, promoviendo así la corresponsabilidad en la protección del entorno.

Autoridades presentes

• Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, Alcaldesa de Múzquiz.

• Diana Susana Estens de la Garza, Secretaria de Medio Ambiente.

• Óscar Ríos Ramírez, Alcalde de San Juan de Sabinas.

• Ana Liliana Quiñones Nájera, Alcaldesa de Juárez.

• Federico Quintanilla Arana, Alcalde de Progreso.

• José Feliciano Díaz Iribarren, Alcalde de Sabinas.

• Rosario Álvarez Gutiérrez, Pro Natura Noreste A.C.

• Olga Leticia Rumayor Rodríguez, Subsecretaría de Recursos Naturales.

• René Medina Morales, Subsecretario de Prevención e Incendios Forestales.

¡Un esfuerzo que suma a todos!

Las autoridades coincidieron en que cuidar el medio ambiente no es tarea de un solo sector, sino una responsabilidad compartida. Los árboles entregados serán plantados en espacios públicos, instituciones educativas y zonas que requieren recuperación ambiental.

Con cada ejemplar, la Región Carbonífera avanza hacia un entorno más verde, más sano y más digno para sus habitantes.