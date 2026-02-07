Múzquiz avanza con obras de recarpeteo y pavimentación en la Villa de Palaú

Melchor Múzquiz, Coahuila.– El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, continúa fortaleciendo la infraestructura urbana a través del programa “Obras Sociales Pa’ Delante”, trabajando en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez.

Como parte de estas acciones, se llevan a cabo trabajos de recarpeteo en la calle Juan Escutia, ubicada en el sector conocido como Tiro 2 1/2, así como labores de pavimentación en la calle Mariano Escobedo, en el Barrio Tiro 1 1/2 de la Villa de Palaú.

Estas obras tienen como objetivo mejorar la movilidad, brindar mayor seguridad vial y elevar la calidad de vida de las familias que habitan en estos sectores, reafirmando el compromiso de la administración municipal de seguir impulsando el desarrollo y bienestar en cada comunidad del municipio.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez destacó que el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado permite avanzar con paso firme en proyectos que responden a las necesidades prioritarias de la ciudadanía.

Con acciones concretas y resultados visibles, el Gobierno Municipal de Múzquiz continúa construyendo un municipio más fuerte y con mejores oportunidades para todos.