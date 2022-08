Sabinas, Coah.– El gobierno municipal de “Sabinas, compromiso de todos” y el ejército Mexicano con el objetivo de retirar las armas de fuego y explosivos de la población civil, aplicarán en el municipio este viernes 26 y sábado 27 de agosto en la plaza principal de 9 de la mañana a 2 de la tarde, el programa de canje de armas “intercambio por la paz” con el llamado por parte de la alcaldesa Diana Haro Martínez para que se acerquen las personas que tengan este tipo de artículos en casa.

La invitación es para la ciudadanía en general para que se sumen a esta importante campaña de canje de armas del programa mencionado. Dijo que quienes acuden reciben un beneficio y el objetivo principal es retirar de los hogares las armas, porque representan un riesgo para la sociedad.

No se da vista a las autoridades de las armas recibidas en donativo para destrucción. Quienes las entregan mantienen su identidad en el anonimato y no son sujetas a ningún tipo de investigación, es decir, no hay ningún seguimiento al respecto. En el módulo, elementos del Ejército Mexicano, de la Policía Civil de Coahuila (PCC) y del Ayuntamiento de Sabinas reciben las armas para su destrucción y entregan al ciudadano que las donó, un beneficio.

Pueden acudir al módulo estos dos días y la recomendación es que no tengan armas en casa pues eso representa un riesgo para la integridad de la familia, puede ocurrir algún accidente como ya ha pasado anteriormente y se trata de evitar.