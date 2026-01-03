Milei celebra con un “viva la libertad, carajo” la captura de Maduro por EEUU

El presidente argentino recuerda su discurso contra el “narcoterrorismo” de Maduro en la pasada cumbre del Mercosur

(EUROPA PRESS)

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha celebrado con su tradicional lema “viva la libertad, carajo”, la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante una operación militar estadounidense acompañadas de bombardeos sobre la capital de Venezuela, Caracas, y alrededores.

En su cuenta de X, Milei ha aplaudido que “la libertad avanza” en un mensaje acompañado de un vídeo de su comparecencia en la pasada cumbre de los países del Mercosur celebrada en Brasil.

“La Argentina”, dijo durante el encuentro del pasado 20 de diciembre en Foz de Iguazú, “saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos a los demás a condenar este experimento autoritario”.

“La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro no puede seguir existiendo en el continente, o nos terminará arrastrando a todos consigo”, añadió.