MASCOTAS SANAS, FAMILIAS TRANQUILAS: SABINAS REFUERZA SU COMPROMISO SOCIAL

130 perros y gatos fueron esterilizados en jornada coordinada entre el Gobierno Municipal y sociedad civil



Sabinas, Coahuila.– Con un enfoque humano y cercano a las familias, el Gobierno Municipal de Sabinas, encabezado por el alcalde Jose Feliciano Diaz Iribarren, concluyó con éxito la campaña de esterilización animal realizada este sábado y domingo, donde se atendieron 130 perros y gatos.

Esta jornada fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Departamento de Ecología y Por la Dignidad Animal A.C., cuyos profesionistas participaron activamente en la realización de las cirugías, sumando esfuerzos con la administración municipal para fortalecer la salud pública y el bienestar animal.

El alcalde Chano Díaz reiteró que su gobierno mantiene un firme compromiso social, entendiendo que las mascotas forman parte fundamental de las familias sabinenses. Señaló que este tipo de acciones no solo ayudan al control responsable de la población animal, sino que también protegen la salud de niñas, niños y adultos en los hogares.

Con estas acciones conjuntas entre gobierno y sociedad civil, Sabinas avanza en la construcción de una comunidad más consciente, solidaria y comprometida con el cuidado de la flora y fauna, siempre poniendo en el centro a las familias.