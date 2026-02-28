MAS OBRAS SOCIALES EN LA REGIÓN CARBONÍFERA

En Sabinas y San Juan de Sabinas Mejora Coahuila entregó tres techumbres estructurales y una cancha deportiva.

San Juan de Sabinas, Coahuila.- El Gobierno del Estado, a través de la estrategia social Mejora Coahuila, entregó en la región Carbonífera obras de infraestructura educativa y espacios destinados a la comunidad donde se invirtieron más de 15 millones de pesos.

En gira de trabajo, el coordinador de Mejora Coahuila Gabriel Elizondo Pérez, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, entregó estas acciones en Sabinas y San Juan de Sabinas.

En las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera fue entregada una techumbre estructural para los alumnos de este plantel, quienes podrán realizar actividades al aire libre de una manera más digna.

Ahí, el coordinador Gabriel Elizondo declaró que estas acciones permiten ofrecer mejores espacios para la comunidad educativa.

“Gracias a la visión de nuestro gobernador, seguimos fortaleciendo nuestro estado con infraestructura que genera mejores espacios y que beneficia directamente a nuestras y nuestros jóvenes”.

El rector Sergio Villareal Cárdenas agradeció el respaldo a la educación superior tecnológica, destacando que esta entrega reafirma el compromiso con la formación académica en la región.

“Gracias por creer en la educación superior tecnológica, con esta entrega reiteramos nuestro reconocimiento por su compromiso con la educación; aquí seguiremos formando profesionistas competitivos, ciudadanos responsables y preparados para aportar al desarrollo de Coahuila”, manifestó.

Además, en este mismo municipio fue entregada la nueva cancha de fútbol rápido con pasto sintético, en el lugar conocido como “Cuadra La Loca”, en beneficio directo de las familias de San Juan de Sabinas.

Este nuevo espacio permitirá que niñas, niños y jóvenes practiquen deporte en instalaciones seguras y de calidad, para el desarrollo integral de la juventud.

La cancha también será sede de torneos, ligas y eventos comunitarios que fortalecerán la convivencia familiar, impulsando el desarrollo de la entidad.

Durante la entrega de estas obras, el alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, expresó que estas acciones representan dignidad y mejores condiciones para la comunidad.

“Cada espacio es una oportunidad para que nuestros estudiantes aprendan, convivan, practiquen deporte y construyan su proyecto de vida en condiciones adecuadas; estas acciones fortalecen el desarrollo de nuestra niñez y juventud”, señaló.

Posteriormente, en el municipio de Sabinas, se entregaron nuevas techumbres en la Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec, así como en la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez, que beneficiarán a cerca de 800 alumnos de ambas instituciones educativas.

Gabriel Elizondo Pérez destacó que en Coahuila se trabaja en equipo para que las niñas y los niños cuenten con espacios dignos donde puedan aprender y desarrollarse.

A nombre de la comunidad educativa, la alumna Chelsse Sánchez agradeció al gobernador Manolo Jiménez y expresó:

“Hoy estamos muy contentos por esta obra en nuestra escuela, este techo estructural es de gran beneficio para todos nosotros, porque ahora podemos realizar actividades que antes no podíamos llevar a cabo debido a las condiciones del clima. Gracias, gobernador Manolo, por apostar por la educación de las niñas y los niños”.