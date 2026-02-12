Malestar de padres de familia en la Secundaria Venustiano Carranza de Sabinas

Sabinas, Coahuila.- Madres y padres de familia mostraron su malestar tras una reunión celebrada la semana pasada con la Subdirectora Diana “N” a la que acusan de no permitirles elegir libremente el profesional que se encargará del paquete de fotografías del evento de graduación.

Según los padres de familia, la Subdirectora impuso en la reunión el servicio de un conocido fotógrafo de la ciudad diciendo que era “obligatorio” y además advirtieron que si deciden comprar por fuera el paquete de la graduación, solo la fotografía de la entrega en el protocolo se le estaría cobrando a 350 pesos. Argumentan los afectados que normalmente costaría 50 pesos.

Según los asistentes “ya traían todo arreglado, nos hicieron firmar lo que según era lista de asistencia y la cambiaron por lista de que estamos de acuerdo en algo que se discutió ahí mismo”.

¿para qué citan a junta si van a hacer lo que ellos quieren?” La queja según los padres de familia es la desconfianza hacia el servicio fotográfico ya que en palabras de los asistentes a la reunión “ella (la subdirectora) lo designó para la toma de fotografías y ya lleva más de seis graduaciones quedando mal en su trabajo y algunos alumnos ya hasta salieron de la preparatoria y aún no entrega los dichosos paquetes”.

Del mismo modo afirmaron en su queja que “La mesa directiva no quiso dejar que viéramos aunque sea tres opciones y que se llevara a votación por mayoría y fuera por decisión de los padres que somos los que pagamos”. La pregunta ahora que se hacen los padres de familia es “Entonces ¿para qué citan a junta si van a hacer lo que ellos quieren?”.

