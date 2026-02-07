Macrobrigada “Mejora la Juventud” fortalece atención integral a estudiantes en Múzquiz

Múzquiz, Coah.– Se llevó a cabo la Macrobrigada “MEJORA la Juventud” en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz, como parte de la estrategia estatal Mejora Coahuila.

El evento fue encabezado por la Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, Presidenta Municipal de Múzquiz, acompañada por el Iván Terashima Zamora, Titular del Instituto Coahuilense de la Juventud.

En el presídium también estuvieron presentes:

• El Dr. Carlos Jiménez Villarreal, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 03.

• El Ing. Santos Eduardo De La Garza García, Director del TEC Múzquiz.

• El Lic. Diego Saúl Garduño Guzmán, Delegado de la Fiscalía del Estado en la región carbonífera.

• La Dra. Zaide Habib Castillo, Coordinadora del DIF Coahuila en la región carbonífera.

• La Lic. Yolanda Mireya Vigil De Luna, Coordinadora de ICATÉS Múzquiz.

• La Lic. Karla Goretti Romo Alonso, Enlace del ICOJUVE en la región carbonífera.

Asimismo, se contó con la asistencia de secretarios de Estado, funcionarios municipales, personal docente, directivo y administrativo, comunidad estudiantil y medios de comunicación.

Servicios y dependencias participantes

Durante la jornada se instalaron módulos de atención gratuita por parte de diversas dependencias estatales y municipales, entre ellas:

• Secretaría de Salud

• Jurisdicción Sanitaria No. 03

• Secretaría de Seguridad Pública

• Secretaría de las Mujeres

• Secretaría de Movilidad y Transporte

• Secretaría del Medio Ambiente

• Secretaría de Vinculación Ciudadana

• ICOJUVE

• ICATEC

• DIF Coahuila

• Comisión de Derechos Humanos

Se brindaron servicios como consultas médicas, orientación psicológica y nutricional, vacunación, pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C, asesoría jurídica, prevención del delito, trámites administrativos, información sobre movilidad segura, prevención de adicciones y embarazo adolescente, así como actividades de bienestar y cuidado personal.

Desarrollo del evento

El programa inició con el arribo y presentación de autoridades, seguido de la bienvenida a cargo del Ing. Santos Eduardo De La Garza García. Posteriormente, el titular del ICOJUVE explicó los alcances de la estrategia, y finalmente la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez dirigió el mensaje de clausura, destacando la importancia de acercar servicios integrales directamente a la juventud.

En su intervención, la Presidenta Municipal reiteró que las y los jóvenes son el presente y el futuro de Múzquiz, y que su administración trabaja de manera coordinada con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, para generar oportunidades reales que fortalezcan su desarrollo integral.

La jornada concluyó con la fotografía oficial y el recorrido por los módulos instalados, consolidando el compromiso de seguir impulsando políticas públicas enfocadas en la juventud muzquense.