En la gráfica se puede ver en azul el número de contagios y en gris los fallecimientos que llevamos hasta el momento. 28 fallecimientos de 288 casos registrados, o lo que es lo mismo, un 9.72% de los contagiados en Coahuila, muere de COVID-19.

Una tasa de mortalidad muy alta, pero aún algo inferior a la de España (uno de los países más castigados por el virus), en la que un 10,42% de los contagiados pierde la lucha contra el COVID-19.

El gobierno del estado intenta que se cumplan las medidas de permanecer en sus hogares y de sana distancia para tratar de bajar las curvas de contagio y fallecimientos. Las instituciones de salud intentan no ser rebasadas por una hipotética propagación masiva del virus y es por eso que no se cansan de pedirle a la ciudadanía que se queden en casa.

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE CASOS:

155 Monclova

35 Saltillo

29 Torreón

18 Piedras Negras

14 Frontera

10 Matamoros

5 Castaños

4 en Acuña

4 en San Juan de Sabinas

3 Ramos Arizpe

2 en Sacramento

2 Cuatro Ciénegas

2 San Buenaventura

1 Nadadores

1 Sabinas

1 Francisco I. Madero

1 San Pedro

1 Escobedo

HOSPITALIZADOS:

Monclova 5 confirmados y 19 sospechosos

6 Torreón

2 Saltillo

1 San Juan de Sabinas

ALTAS:

46 Monclova

11 Torreón

10 Saltillo

8 Piedras Negras

DECESOS:

19 Monclova

2 Matamoros

2 Acuña

1 Sacramento

1 San Juan de Sabinas

1 Torreón

1 Saltillo

1 San Buenaventura

El Gobierno de Coahuila recuerda a las familias la importancia de resguardarse

en casa.

NO SALIR, solo si es estrictamente necesario.

Se exhorta a aquellos (as) ciudadanos (as) que – por situaciones de extrema

urgencia o de carácter laboral – tengan que salir a la calle USAR CUBREBOCAS.

Si presentas algún malestar respiratorio acude a la unidad de salud más

cercana, o bien marca al 911.

Daremos seguimiento a tu reporte.

La información es totalmente CONFIDENCIAL.