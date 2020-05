Saltillo, Coah.- Una de las grandes ventajas de la cuarentena es disponer de más tiempo libre, y éste puede ser realmente provechoso si se lo dedicamos a la lectura.

Así lo consideró Alfonso Vázquez Sotelo, Coordinador General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías del Estado, al señalar que la angustia, el estrés y la tristeza que se pueden desencadenar por el hecho de estar la mayor parte del tiempo en casa, se reducen eligiendo los libros adecuados.

“Es probable que el distanciamiento social repercuta en nuestro estado de ánimo, pero una buena noticia es que la lectura puede mitigar esa sensación de soledad, y lo mejor es que ante la contingencia, muchas editoriales y sitios de internet han liberado grandes títulos de la literatura universal para leer de manera gratuita”, destacó.

Y así como hay algunos que despiertan miedo o inquietud, también hay otros que nos provocan paz interior y salud mental, como “El Principito”, de Antoine de Saint-Exupéry; “El secreto”, de Rhonda Byrne; “El arte de la felicidad”, del Dalai Lama; “El vendedor de sueños”, de Augusto Cury; y “Siddhartha”, de Hermann Hesse.

“Hace poco me encontré dos títulos que había olvidado lo mucho que me sirvieron en la juventud: “Robinson Crusoe”, de Daniel Defoe, y “David Copperfield”, de Charles Dickens; el primero es una novela de aventuras que no sólo entretiene, sino que nos hace ser más fuertes, nos enseña a sacar lo mejor de nosotros mismos ante las adversidades; y el segundo es una novela de formación que nos toca el corazón y nos hace revalorar las oportunidades que tenemos en la vida”, expresó.

Uno de los sitios que ha puesto a disposición de los usuarios varios títulos de manera gratuita es elejandria.com, comentó Vázquez Sotelo, en donde pueden encontrar “Orgullo y Prejuicio”, de Jane Austen; “Marianela”, de Benito Pérez Galdós; “La vuelta al mundo en 80 días”, de Julio Verne; “Mujercitas”, de Louisa May Alcott; “Cumbres borrascosas”, de Emily Brontë, y “La Divina Comedia”, de Dante Alighieri, entre otras grandes obras.

“Al buscar en Google encontraremos libros completos listos para descargar, títulos que incluso están a la venta pero que han tenido a bien ponerlos en línea de manera gratuita para que se nos haga más amena la cuarentena”, destacó el funcionario