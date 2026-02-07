Laura Jiménez atiende peticiones de habitantes de minas La Florida con trabajos de bacheo

Minas La Florida, Coahuila.– El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la Alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, continúa atendiendo de manera puntual las solicitudes de la ciudadanía, al enviar cuadrillas de bacheo a la comunidad de Minas La Florida para dar continuidad al mejoramiento de las vialidades.

Estas acciones responden a las peticiones realizadas directamente por los habitantes de la comunidad, mismas que fueron entregadas a la Presidenta Municipal durante sus recientes visitas, en las que mantiene un diálogo cercano con la población y atiende cada una de las necesidades planteadas.

Con los trabajos de bacheo, el Gobierno Municipal busca mejorar la seguridad vial y las condiciones de tránsito, beneficiando a las familias que diariamente utilizan estas calles.

La Alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez ha reiterado su compromiso de escuchar y dar respuesta a las demandas ciudadanas, priorizando obras y acciones que impacten positivamente en la calidad de vida de las comunidades del municipio.