Kast considera “una gran noticia” la captura de Maduro

(EUROPA PRESS)

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha calificado de “gran noticia” la captura por parte de Estados Unidos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“La detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región. Su permanencia en el poder, sostenida por un narcorégimen ilegítimo, expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado”, ha apuntado Kast en su cuenta en la red social X.

Kast considera que “Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela” y lo relaciona en cambio con “estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional”.

El presidente electo chileno cree que “ahora comienza una tarea mayor” porque los gobiernos latinoamericanos deben acometer una serie de tareas entre las que ha enumerado “asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas, coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país, apoyar la recuperación de su sistema democrático y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

“La democracia se defiende con convicción, coordinación y con el respeto irrestricto al Derecho Internacional”, ha remachado Kast, electo por el Partido Republicano y con un programa de extrema derecha. Kast se impuso en la segunda vuelta de las elecciones chilenas del 14 de diciembre, pero no tomará posesión del cargo hasta el 11 de marzo.