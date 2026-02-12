Instalan Consejo de SIPINNA en San Juan de Sabinas

En un acto encabezado por el Presidente Municipal, Óscar Ríos Ramírez, y con la presencia de la Mtra. María Teresa Araiza Llaguno, Secretaria Ejecutiva de SIPINNA en Coahuila, se llevó a cabo la instalación del Consejo para la Garantía de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en el municipio.

Este importante órgano tiene como objetivo promover, respetar y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como coordinar acciones, actividades y gestiones alineadas al Plan Estatal de Desarrollo y al Plan Municipal. Además, tendrá la facultad de analizar y aprobar los nuevos planes y programas que generen las dependencias municipales en favor de este sector.

Durante su intervención, la Mtra. María Teresa Araiza Llaguno destacó el compromiso del Gobierno del Estado en la protección de la niñez:

“Primero que nada, felicitar al alcalde Óscar Ríos Ramírez, porque San Juan de Sabinas es el primer municipio de la Región Carbonífera en realizar la instalación de este consejo. Los niños y niñas no solo son el futuro, también son el presente; las decisiones que se toman hoy también los benefician o perjudican. Es fundamental tener siempre en cuenta a la niñez. Nuestro gobernador, Manolo Jiménez Salinas, además de ser el gobernador de las mujeres, es también el gobernador de los niños y las niñas, con el trabajo que se realiza desde las distintas dependencias, la Procuraduría y la Fiscalía Especializada en Mujeres y Niñez”, señaló.

Por su parte, el alcalde Óscar Ríos Ramírez reafirmó que su administración es un gobierno humano, comprometido con el respaldo a la educación y la protección permanente de la niñez del municipio.

En su mensaje, Karina Ríos agradeció el acompañamiento de la Secretaria Ejecutiva y expresó:

“Saludo con mucho cariño a la maestra María Teresa Araiza. Coincidimos hace 20 años, igualmente trabajando por la protección y garantía de los derechos de nuestras niñas y niños, y para mí es un gusto volver a trabajar coordinadamente. Felicito y exhorto a los miembros de este consejo a desempeñarse con responsabilidad y respeto”.

El Consejo quedó integrado por funcionarios municipales y estatales, miembros del Ayuntamiento, así como por la alcaldesa y la presidenta honoraria infantil del municipio, consolidando un esfuerzo institucional que demuestra el compromiso del Gobierno Municipal con el bienestar y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes de San Juan de Sabinas.