Implementa Chano Díaz grupos de seguridad ciudadana para fortalecer vigilancia en colonias

Autoridades municipales y corporaciones estatales sostienen reunión vecinal en la colonia La Retama

Sabinas, Coahuila de Zaragoza.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre autoridades y ciudadanía en materia de seguridad, el presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren encabezó una reunión vecinal en la colonia La Retama, donde se acordaron acciones para mejorar la vigilancia y atención a reportes, en coordinación con las diferentes corporaciones de seguridad del Gobierno del Estado.

Durante el encuentro participaron el director de Seguridad Pública Municipal, comandante Salvador Alejandro Rivera Rivera; la subdirectora administrativa de Tránsito y Vialidad, licenciada Yudith Gómez Olivares; personal de Atención Ciudadana de la Agencia de Investigación Criminal, encabezado por el licenciado César García; quienes dialogaron con los vecinos sobre las principales inquietudes en materia de seguridad en el sector.

Como parte de las estrategias para fortalecer la comunicación entre autoridades y ciudadanía en este rubro, se acordó la implementación de un grupo de WhatsApp exclusivo para temas de seguridad, en el que participarán autoridades municipales y estatales, permitiendo a los ciudadanos realizar reportes de manera más rápida y eficiente. Para facilitar el acceso, se proporcionó un código QR mediante el cual los habitantes pueden integrarse de forma sencilla a este sistema impulsado por el Gobierno del Estado. “Estos grupos son para dar una respuesta más rápida a los reportes en materia de seguridad”, expresó el presidente municipal.

De manera adicional, y con el propósito de atender directamente las necesidades de la colonia en materia de servicios municipales, el presidente municipal acudió acompañado por Jesús Enrique Salazar, gerente de SIMARC, así como por directores de Obras Públicas, Ecología y Alumbrado Público, Desarrollo Social e Imagen Urbana, quienes escucharon las solicitudes de los vecinos y acordaron dar seguimiento a cada planteamiento en sus respectivas áreas.

Los habitantes del sector agradecieron la cercanía de las autoridades y el interés por escuchar sus inquietudes, confiando en que se dará atención a sus peticiones para mejorar las condiciones de su colonia.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera cercana con la ciudadanía, impulsando acciones que fortalezcan la seguridad y mejoren la calidad de vida de las familias sabinenses.