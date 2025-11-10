Muzquiz Portada

Gestiona Laura Jiménez Visitas Itinerantes de la Fiscalía en Múzquiz y Minas de Barroterán

La Carbonifera

Múzquiz, Coahuila.– El Gobierno Municipal de Múzquiz, que encabeza la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, en coordinación con el Fiscal General del Estado, Lic. Federico Fernández Montañez, y el Delegado Regional de la Fiscalía del Estado, Lic. Diego Garduño, informa que se llevarán a cabo visitas itinerantes para brindar atención directa a la ciudadanía.

La atención se realizará en los siguientes horarios:
• Múzquiz: Martes, de 9:00 a 15:00 horas
Lugar: Comandancia Municipal
• Minas de Barroterán: Miércoles, de 10:00 a 15:00 horas
Lugar: Coordinación de Minas de Barroterán

Estas acciones forman parte de la estrategia de proximidad social de la Fiscalía del Estado, con el propósito de fortalecer la atención, orientación y acompañamiento a las y los muzquenses, acercando los servicios de procuración de justicia a la comunidad.

