Gestiona Laura Jiménez Visitas Itinerantes de la Fiscalía en Múzquiz y Minas de Barroterán

Múzquiz, Coahuila.– El Gobierno Municipal de Múzquiz, que encabeza la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, en coordinación con el Fiscal General del Estado, Lic. Federico Fernández Montañez, y el Delegado Regional de la Fiscalía del Estado, Lic. Diego Garduño, informa que se llevarán a cabo visitas itinerantes para brindar atención directa a la ciudadanía.

La atención se realizará en los siguientes horarios:

• Múzquiz: Martes, de 9:00 a 15:00 horas

Lugar: Comandancia Municipal

• Minas de Barroterán: Miércoles, de 10:00 a 15:00 horas

Lugar: Coordinación de Minas de Barroterán

Estas acciones forman parte de la estrategia de proximidad social de la Fiscalía del Estado, con el propósito de fortalecer la atención, orientación y acompañamiento a las y los muzquenses, acercando los servicios de procuración de justicia a la comunidad.