Foro Penal contabiliza 266 excarcelaciones en Venezuela desde la caída de Maduro

(EUROPA PRESS) –

La ONG venezolana Foro Penal ha contabilizado 266 excarcelaciones de “presos políticos” desde que comenzó la última oleada de liberaciones el pasado 8 de enero, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación militar de Estados Unidos en Caracas y los primeros pasos de las autoridades interinas de Delcy Rodríguez.

En un mensaje en redes sociales, el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, ha confirmado 266 excarcelaciones desde el pasado día 8. “Estamos verificando otras del día de ayer”, ha indicado, después de que en la jornada del domingo se produjera más de un centenar de liberaciones.

Según ha detallado, la organización que lidera “solo verifica casos de presos políticos”, por lo que el balance con respecto al de las autoridades venezolanas pueden variar. “No todo excarcelado ni todo detenido es un ‘preso político’. Aunque la privación arbitraria de libertad por parte del poder es una violación de Derechos Humanos, no toda detención tiene un fin político”, ha explicado.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, que asumió el poder tras la caída de Maduro en una intervención militar estadounidense, ha prometido un “número importante” de liberaciones de estos presos.