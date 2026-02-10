Formaliza Chano Díaz permiso colectivo para gremio de Moto Mandados en Sabinas

Buscan brindar mayor seguridad, orden y confianza en este servicio

Sabinas, Coahuila de Zaragoza.- Con el objetivo de fortalecer el orden y la seguridad en la prestación del servicio de mandados en motocicleta, el presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren encabezó la formalización del permiso colectivo para el Gremio de Repartidores Independientes Moto Mandados Sabinas, agrupación que ejercerá esta actividad de manera organizada dentro del municipio.

Con esta acción, los integrantes del gremio se comprometen a realizar su labor bajo lineamientos que garanticen un servicio responsable, utilizando motocicletas en buenas condiciones mecánicas, respetando los reglamentos municipales y manteniendo un trato respetuoso hacia la ciudadanía, así como medidas de higiene adecuadas, principalmente en el traslado de alimentos.

Durante el evento, Chano Díaz destacó que esta representa la primera asociación formal de moto mandados en Sabinas, señalando que este esquema permitirá que sus integrantes cuenten con seguro, reglamentación y un distintivo que los identifique, brindando mayor confianza a la población.

“El mes anterior, cerca del 40 por ciento de los incidentes viales estuvieron relacionados con motocicletas, por ello es importante trabajar en coordinación con Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito para garantizar la seguridad de todos. Agradezco la confianza de quienes se acercaron para formalizar esta actividad y sepan que estamos trabajando para ustedes”, expresó.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar impulsando acciones que fortalezcan las actividades económicas locales, privilegiando la seguridad, el orden y la confianza entre prestadores de servicio y ciudadanía.