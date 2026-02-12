Festivales vaqueros y concierto sinfónico, eventos turísticos en marzo

En Coahuila hay plan

Saltillo, Coah.- En Coahuila hay plan el próximo mes de marzo con el Concierto Yandel Sinfónico en Torreón; la Arreada Múzquiz y Rodeo Rancho 2026, y el Festival Vaquero Monclova 2026 Grill & Music.

En ruedas de prensa en Saltillo y Torreón, fueron presentadas estas actividades por la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González y los organizadores de los eventos, quienes destacaron las condiciones de seguridad en el estado gracias a las firmes acciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, que se reflejan en la celebración de eventos en un clima de paz.

En la capital del estado se anunció la Arreada Múzquiz y el Rodeo Rancho 2026 a realizarse el 14 y 15 de marzo en el Pueblo Mágico. Se moverán 400 cabezas de ganado en la representación de la antigua tradición, esperan entre cinco mil y 10 mil asistentes y una derrama económica superior a los siete millones de pesos.

El Rodeo Rancho es un espectáculo y competencia de rodeo tradicional de los ranchos con la participación de 14 equipos en cuatro disciplinas.

Acompañaron a la secretaria de Turismo, Javier Espinoza, presidente del comité organizador de la Arreada; Carlos Castro, director de Turismo de Múzquiz; Raúl Rodarte, director de OCV Saltillo y Jacobo Aguilar, propietario de la Arena La Misión.

Mientras que en el Centro de Convenciones de Torreón se promocionó el Festival Vaquero Monclova 2026 Grill & Music, del 27 al 29 de marzo en la Explanada del Estadio Kikapoo Lucky Eagle, donde habrá música en vivo con grandes grupos, gastronomía regional y muchas sorpresas más.

Habrá concierto de La Casetera, competencias de equipos, presentación de grupos de música country en tarima, premiaciones, venta de alimentos, Concierto Country, presentación DJ, presentación del Grupo Pesado, competencia de tortillas de harina y degustación gratuita. Se buscará romper el récord del mayor número de tortillas de harina paloteadas.

Se espera una afluencia de entre cuatro mil a cinco mil personas, y una derrama económica de 30 millones de pesos.

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez presidió la conferencia de prensa junto con la titular de SECTUR Coahuila, Cristina Amezcua.

Posteriormente, en el mismo recinto se dio a conocer el Concierto Yandel Sinfónico que será el sábado 7 de marzo en el CCT, un espectáculo que fusiona reguetón urbano con orquesta sinfónica en vivo, reinterpretando los éxitos del artista con arreglos clásicos y un montaje musical de gran formato.

Además de la presentación del artista, participará la Camerata de Coahuila como invitada especial, aportando al enriquecimiento musical del evento.

Se estima una asistencia de seis mil 500 personas y una significativa derrama económica.

Asistieron también a esta rueda de prensa, Rodrigo González, director del CCT; Rodrigo Hernández, secretario técnico del Patronato de la Camerata de Coahuila y Francisco Mata, coordinador de Conciertos del CCT, entre otros.