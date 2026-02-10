Festejan Día del Amor y la Amistad con beneficiarios del Comedor Santa Cruz en Sabinas

DIF Sabinas llevó detalles y convivencia a personas en situación vulnerable

Sabinas, Coahuila de Zaragoza.- En un ambiente de alegría y cercanía, la presidenta honoraria del DIF Sabinas, Alma Iribarren Madrigal, junto a la directora Aida Iribarren Madrigal, encabezaron el festejo del Día del Amor y la Amistad con beneficiarios del Comedor Santa Cruz.

Durante la convivencia, se entregó un detalle especial que incluyó postre y una bolsa de dulces para cada uno de los asistentes, compartiendo momentos de convivencia y reforzando el compromiso de apoyar a quienes más lo necesitan.

Las autoridades del DIF Sabinas reiteraron que continuarán impulsando acciones con sentido humano, trabajando con cariño y compromiso para brindar atención y respaldo a los sectores más vulnerables del municipio.