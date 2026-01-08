Festeja Laura Jiménez Gutiérrez el Día de Reyes junto a miles de familias muzquenses

Melchor Múzquiz, Coahuila.— En un ambiente de alegría, convivencia familiar y tradición, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez celebró el Día de Reyes junto a las y los muzquenses en la Plaza Hidalgo de Melchor Múzquiz, donde se llevó a cabo un magno festejo que reunió a más de 4 mil asistentes.

Durante el evento, las familias disfrutaron de una mega rosca de Reyes de 60 metros, así como de la entrega de chocolate caliente, bolsitas de dulces, y la rifa de regalos para niñas y niños. La celebración se llenó de color y diversión con un desfile de botargas y la presentación de un mago, quien amenizó el festejo y arrancó sonrisas entre las y los pequeños.

En su mensaje, la presidenta municipal dirigió unas palabras a las familias asistentes, destacando la importancia de mantener vivas las tradiciones que fortalecen la unión familiar y la alegría de la niñez, subrayando que la sonrisa de las niñas y los niños es la mayor motivación para seguir trabajando por un mejor Múzquiz.

Para facilitar la asistencia y garantizar la inclusión de todas y todos, el Gobierno Municipal dispuso de camiones de traslado gratuito, permitiendo que habitantes de las distintas comunidades del municipio pudieran acudir y disfrutar de este festejo en familia.

La alcaldesa estuvo acompañada por el síndico de mayoría, Héctor Miguel García Falcón; el secretario del Ayuntamiento, José Manuel Flores Múzquiz; y la directora del DIF Municipal, Karla Gabriela Maltos Estrada y el coordinador municipal de Mejora Múzquiz, Jesús Guerrero García, quienes compartieron este significativo momento con la ciudadanía.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal de Múzquiz refrenda su compromiso de promover espacios de convivencia, inclusión y bienestar para todas las familias, celebrando fechas que fortalecen el tejido social y llenan de esperanza a la comunidad.