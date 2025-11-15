Estados Unidos designa como terroristas a cuatro grupos de izquierda de Alemania, Italia y Grecia

(EUROPA PRESS) –

La Administración de Donald Trump ha anunciado este jueves que ha designado como terroristas a cuatro grupos de izquierdas de Alemania, Italia y Grecia, en el marco de las medidas tomadas en los últimos meses contra el movimiento antifascista alegando que atacan la seguridad nacional.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha informado de la designación de Antifa Ost, con sede en Alemania; la Federación Anarquísta Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI), con sede en Italia; y las griegas Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria; como terrorista global especialmente designado, pero espera agregarlos en el listado de organizaciones terroristas extranjeras a partir del 20 de noviembre.

La cartera ministerial liderada por Marco Rubio ha denunciado que Antifa Ost llevó a cabo “numerosos” ataques contra “personas a las que considera ‘fascistas’ o parte de la ‘extrema derecha’ en Alemania entre 2018 y 2023, mientras que FAI/FRI, que tiene filiales en Europa, Latinoamérica y Asia, se ha atribuido amenazas contra instituciones políticas y económicas desde 2003.

También ha señalado que Justicia Proletaria Armada ha realizado ataques con artefactos explosivos improvisados contra objetivos del Gobierno griego y que Autodefensa de la Clase Revolucionaria se atribuyó la responsabilidad de ataques con bombas, uno de ellos dirigidos contra el Ministerio de Trabajo de Grecia.

Ya a finales de septiembre, Trump designó como “organización terrorista nacional” a “Antifa”, abreviatura con la que se alude frecuentemente al movimiento antifascista, pese a que no tiene estructuras sólidas, líderes o listas de miembros, acusándolo de “exigir explícitamente el derrocamiento del Gobierno de Estados Unidos”.