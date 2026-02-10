Entrega Sergio Zenón equipo de aire acondicionado en escuelas

Sabinas, Coah.- En un gesto que busca transformar las condiciones de aprendizaje de la niñez sabinense, el diputado local por el Distrito III, Sergio Zenón Velázquez Vázquez, realizó la entrega de un equipo minisplit al preescolar Sor Juana Inés de la Cruz y otro más a la escuela primaria Benito Juárez, en el municipio de Sabinas.

La acción se llevó a cabo en coordinación con el equipo Mejora del Gobierno del Estado, quienes se encargarán de la instalación del aparato, garantizando que las aulas cuenten con un ambiente más cómodo y adecuado para el desarrollo de los estudiantes.

El legislador destacó que este tipo de apoyos son parte de un esfuerzo conjunto para dignificar los espacios educativos y ofrecer mejores oportunidades a las niñas y niños de la región.

“La educación es la base del futuro, y debemos asegurar que nuestros estudiantes tengan las condiciones necesarias para aprender y crecer”, expresó.

Con esta entrega, se reafirma el compromiso de trabajar de manera coordinada para atender las necesidades más urgentes de las instituciones educativas, fortaleciendo así el bienestar de la comunidad escolar en Sabinas.