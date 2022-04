Sabinas, Coah.- El gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís junto con el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez y la alcaldesa de Sabinas Diana Haro Martínez, puso en marcha el pozo San Antonio y el Industrial I, que tiene la finalidad de responder a la demanda de abasto del vital líquido, además del programa “agua para todos”. La alcaldesa Diana Haro agradeció la presencia del mandatario estatal que siempre trae buenas nuevas a Sabinas, para que los usuarios tengan un abasto de agua sin interrupciones como es la prioridad.

“Este beneficio de los pozos, aunado a los tinacos a bajo costo y con facilidades de pago, dirigido en esta primera etapa a los habitantes de las colonias que no cuenten con un almacenamiento para uso y distribución de agua potable, es de gran ayuda y podremos cubrir más sectores”, dijo la alcaldesa. También estuvieron presentes el diputado Jesús María Montemayor Garza, el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Enrique Martínez y Morales y el director de CEAS licenciado Antonio Nerio Maltos.

La presidenta municipal dijo que enfrentamos una problemática real de desabasto del vital líquido. “La prioridad de mi gobierno es definitivamente el abasto de agua; no podemos negar lo evidente. Cada vez la situación es más grave y se acentúa en las partes más altas, en las colonias donde a diario es la exigencia hacia la autoridad, con justa razón. Hoy les digo que no hemos dejado un solo día de trabajar para solucionar en la medida de lo posible esta situación y este es un ejemplo; sé que lo vamos a lograr con el apoyo del gobernador que es un aliado de los sabinenses”.

Agregó que en campaña lo dijo y está sigue siendo la prioridad de su gobierno: “el abasto de agua para todas las colonias y yo se cumplir, me lo enseñaron mis padres y no voy a fallarles. Vamos poco a poco, ese es mi compromiso y no lo voy a perder de vista, por eso le agradezco al gobernador Riquelme por todo el apoyo a los sabinenses, al secretario de Desarrollo Social Manolo Jiménez. Juntos lograremos la meta.

De la mano del gobernador Miguel Riquelme vamos por el proyecto grande del que ya tenemos, gracias a usted, a su apoyo, los estudios. Vamos por los recursos que requerimos y lo vamos a lograr”, finalizó.

De manera representativa hicieron la entrega de tinacos, además de abrir la válvula en el pozo San Antonio. Asistió al evento la empresaria Araceli Gutiérrez, funcionarios estatales, municipales y miembros del cabildo.