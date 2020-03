Luca Franzese, un hombre de Nápoles (Italia), ha difundido un vídeo en el que denuncia cómo las instituciones italianas les han abandonado a él y a su hermana de 47 años, muerta el pasado lunes por coronavirus.

Según el relato del napolitano, su hermana era población de riesgo porque sufría epilepsia. Este miércoles ha confirmado en un vídeo en su Facebook que él y varios miembros de su familia están infectados por el Covid-19.

“Ella no puede tener la despedida que se merece porque las instituciones me han abandonado. Mi hermana tenía un tipo de epilepsia, era una persona de riesgo, es de poca vergüenza porque el médico no ha ido a casa, ni ninguna institución le ha hecho caso“, ha denunciado Franzese.

Franzese asegura que él mismo tuvo que hacerle el boca a boca para intentar salvar la vida de la mujer. “Podría estar ahí fuera contagiando a todo el mundo”, afirma. Sin embargo, el hombre ha permanecido en cuarentena autoimpuesta.

El protocolo establecido por el coronavirus en Italia prohíbe que nadie se acerque a un cadáver durante un tiempo tras el fallecimiento por riesgo de contagio, sin embargo, Luca Franzese no ha tenido otra opción. El hombre señala que ni siquiera la funeraria ha atendido su llamada.

“Yo estoy destruido con todo el dolor del mundo y tengo que batallar esta situación con mi hermana muerta en la cama y sin saber qué hacer. Este vídeo es muy fuerte, os pido que no lo mostréis ni a los míos ni a los ancianos”, ha puntualizado.

El Gobierno italiano anunció este lunes que las restricciones de movimiento impuestas en el norte del país se aplicaban a todo el territorio. Hasta el próximo 3 de abril los italianos solo podrán cambiar de ciudad por motivos de salud, trabajo o por una de emergencia. El país acumula 10.149 contagios confirmados y 631 muertos por coronavirus.