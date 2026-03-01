Encabeza Óscar Ríos cabalgata por el 86 aniversario del ejido Santa María

En un ambiente totalmente familiar, de tradición y con saldo blanco, el alcalde Óscar Ríos Ramírez participó este sábado en la cabalgata con motivo del 86 aniversario del ejido Santa María, la cual partió en punto de las 10:00 de la mañana desde el Parque Los Sabinitos.

En representación del edil, la presidenta del DIF Municipal, Karina Ríos Ornelas, dirigió un mensaje a las y los asistentes, en el que agradeció la entusiasta participación de las familias, jinetes y organizadores que se sumaron a esta gran actividad, al tiempo que reconoció el respaldo permanente del alcalde Óscar Ríos para la realización de este tipo de eventos que fortalecen las tradiciones y la convivencia comunitaria.

Por su parte, la madrina de esta cabalgata, Elizabeth Gutiérrez Salinas, expresó su alegría por haber sido tomada en cuenta para esta celebración, reiterando su compromiso de continuar apoyando al ejido Santa María y a sus habitantes.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la subsecretaria de Turismo en la Región Carbonífera, Diana Aro Martínez, felicitó al comité organizador por el éxito del evento, destacando que este tipo de actividades contribuyen al fortalecimiento del turismo y la identidad regional.

Al concluir el recorrido, ya en el ejido, las familias disfrutaron de diversas actividades como el concurso de la cabra más lechera, el concurso de tortillas de harina hechas a la brasa, juegos de lotería y presentaciones culturales.

Asimismo, se entregaron reconocimientos a las y los participantes, y a nombre del Gobernador del Estado se realizó la rifa de dos monturas entre los jinetes asistentes. Las monturas fueron entregadas por Jorge de Jesús Gleason Berumen “El Glison”, representante del Festival Vaquero Coahuila, quien acudió en representación del mandatario estatal Manolo Jiménez Salinas para hacer llegar este apoyo. Además, todos los jinetes quedaron inscritos en la rifa de una camioneta último modelo que se llevará a cabo dentro de este importante festival estatal.

Acompañaron al alcalde en este importante evento Federico Quintanilla Rioja, coordinador de Mejora en la Región Carbonífera; Mario Ayala Alvarado, comisariado ejidal; Edna de las Fuentes González, coordinadora de Turismo; Ramiro Portales Castillo, director de Desarrollo Rural; Mia Estivaliz Contrera Rodríguez, reina de la cabalgata; Fernando Mondragón Aguilar, secretario del ayuntamiento y Félix Romo Martínez, coordinador general del evento.

La cabalgata se desarrolló en un ambiente de orden, seguridad y sana convivencia, reafirmando el compromiso de seguir impulsando las tradiciones que dan identidad a nuestra gente.