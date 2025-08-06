Entrega mochilas a todos los niños de San José del Aura.

Progreso Coahuila.- El alcalde del Municipio de Progreso, Liquín Quintanilla, realizó en la Plaza de San José del Aura la primera entrega de mochilas para todos los niños desde educación inicial a sexto de primaria. En un emotivo evento en el que los pequeños fueron acompañados de sus papás, Liquín Quintanilla, junto con la Presidenta Honoraria del DIF Progreso Lupita Arana, entregaron las mochilas uno por uno a todos los pequeños estudiantes.

“Aquí en San José del Aura es la primera de las comunidades en la que entregamos mochilas, pero en los próximos días vamos a ir a todas para realizar las entregas. En Progreso, ningún niño se queda sin mochila”. Dijo Liquín Quintanilla.

Las mochilas, totalmente nuevas y gratuitas, suponen un gran apoyo para la economía de las familias de Progreso ya que, con el regreso a clases, las mochilas se convierten en uno de los útiles más costosos de la lista. Gran iniciativa de Liquín Quintanilla con los estudiantes de Progreso y sus familias. Como tanto se repite en la administración del joven alcalde, lo importante es que “en educación, ¡sigamos Fuertes!”.