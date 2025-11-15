En Múzquiz el corte de energía eléctrica anunciado por CFE para este sábado también influirá en el suministro de agua

Múzquiz.- Para este sábado la Comisión Federal de Electricidad anunció un corte del suministro de energía eléctrica en Melchor Múzquiz desde las 7:00 am a las 3:00 pm.

Este corte de energía influirá en las bombas de rebombeo de agua de SIMAS provocando un corte en el suministro de gua.

Es por este motivo que desde el organismo ya han notificado a los ciudadanos del pueblo mágico de esta situación. SIMAS espera que una vez se haya restaurado el suministro eléctrico el agua empiece a llegar poco a poco a los hogares.

Se pide a la ciudadanía que tomen las medidas necesarias y evite hacer mal uso del vital líquido.