¡El trabajo no se detiene! Laura Jiménez Intensifica campaña permanente de Bacheo

Múzquiz, Coahuila.– El Gobierno Municipal de Múzquiz, que encabeza la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas y las cuadrillas de bacheo, continúa con la campaña permanente de bacheo en todo el municipio.

En una administración sin precedentes, la alcaldesa ha destinado el apoyo a cinco cuadrillas de trabajo, con el objetivo de avanzar de manera constante en la rehabilitación de calles, logrando un alcance aproximado de 400 metros cuadrados de bacheo por semana en la cabecera municipal, así como en sus dos villas y minerales.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal por mejorar la infraestructura vial y garantizar mejores condiciones de movilidad y seguridad para las y los muzquences.

Día a día seguimos avanzando con la campaña de bacheo permanente, reforzando esfuerzos para mejorar las calles y la calidad de vida en nuestro municipio.

¡El trabajo en Múzquiz no se detiene!