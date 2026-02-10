Daños materiales en accidente en la Carretera Federal 57

#Últimahora

Un fuerte accidente en el que se vio involucrada una camioneta tipo Pick-up con placas de circulación del estado de Jalisco, y un camión carbonero con razón social Auto transportes Express oriental SA de CV, dejó como saldo daños materiales, en hechos registrados esta mañana sobre la carretera federal 57.

El percance se registró a la altura del kilómetro 88 de la carretera federal en su tramo El Saúz – Estación Hermanas, sobre el citado tramo carretero.

Todo hace indicar que el conductor de la camioneta en color blanco, un hombre de la tercera edad, perdió el control de la dirección impactando la unidad en la parte posterior del tráiler.

Al sitio arribaron diversas autoridades, así como paramédicos de Cruz Roja Mexicana delegación Sabinas, pero no se reportaron personas heridas solo daños materiales.

Elementos de la Guardia Nacional división Seguridad en carreteras, se hicieron cargo del accidente, por tratarse de un percance en una carretera de jurisdicción federal.