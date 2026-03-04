Da continuidad Chano Díaz a reuniones vecinales en La Joya, Cloete y Américo Rodríguez

Vecinos plantean necesidades en materia de seguridad y servicios; autoridades dan respuesta directa en territorio

Sabinas, Coahuila de Zaragoza.– Como parte de la estrategia permanente de cercanía con la ciudadanía, el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren sostuvo reuniones vecinales en las colonias La Joya, Cloete —en su plaza principal— y Américo Rodríguez, fortaleciendo el diálogo directo con las familias de estos sectores.

Durante los encuentros, los vecinos expusieron diversas problemáticas relacionadas con seguridad, servicios primarios, alumbrado público, ecología y otras inquietudes generales, mismas que fueron atendidas en el momento por los directores de los distintos departamentos del Ayuntamiento, quienes acompañaron al presidente municipal para brindar respuesta inmediata y seguimiento puntual.

En las reuniones participaron el director de Seguridad Pública Municipal, licenciado Salvador Alejandro Rivera Rivera; el subdirector operativo, comandante Alberto Rodríguez Martínez; y la directora de Vialidad, Tránsito y Proximidad, licenciada Judith Gómez Olivares, reforzando el compromiso en materia de prevención y orden.

Como parte central de esta dinámica, se implementaron grupos de WhatsApp de seguridad en cada colonia, en los que estarán integradas autoridades municipales, estatales y la Fiscalía, con el objetivo de facilitar los reportes ciudadanos, mejorar los tiempos de respuesta y mantener una comunicación directa y cercana con la población.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar en territorio, escuchando y atendiendo de manera eficiente cada planteamiento ciudadano, fortaleciendo la seguridad y los servicios en beneficio de todas y todos.