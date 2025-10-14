MÚZQUIZ, COAHUILA. – El Gobierno Municipal de Múzquiz que encabeza la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez continúa trabajando por un municipio más ordenado y seguro, con la instalación de nomenclaturas en calles y localidades, tanto en la cabecera municipal como en comunidades.

El proyecto contempla la colocación de nombres de calles, señalamientos de alto y señalizaciones estratégicas, con el propósito de mejorar la orientación de habitantes y visitantes, facilitar la movilidad urbana, apoyar las labores de los cuerpos de seguridad y auxilio, y optimizar la atención en casos de emergencia.

La alcaldesa destacó que esta acción forma parte del compromiso de su administración por fortalecer la infraestructura urbana y brindar mejores condiciones de vida a la ciudadanía.

“Una ciudad bien señalizada es una ciudad más segura y mejor organizada. Con estas nomenclaturas damos un paso más en la modernización y ordenamiento de nuestro municipio”, expresó Laura Jiménez.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Múzquiz fortalece la organización urbana y la seguridad de la población, asegurando calles más ordenadas y señalizadas para beneficio de todas y todos.