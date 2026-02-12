“Conectados” el nuevo espacio de Clarissa Mendoza en Canal 15 TV

Sabinas, Coahuila.- En unos días, se rumora que será el 16 de febrero, iniciará un nuevo espacio de información y entretenimiento en Canal 15 TV, la televisora líder de la Región Carbonífera y Cinco Manantiales. Será conducido por la joven Clarissa Mendoza y la veremos en un formato nuevo en el que se mezclará información con conexiones en vivo por el estado de Coahuila.

De lo poco que se conoce, sabemos que Conectados tendrá una sección para potenciar la economía local con emprendedores que podrán mostrar sus productos durante los programas. Además de entrevistas, reportajes informativos amplios y análisis del día a día con periodistas.

Conectados se emitirá de lunes a viernes a las 9 de la mañana y durará una hora. Se transmitirá por Canal 15 TV y paralelamente se hará a través de youtube y Facebook Live.

Ya está todo preparado y en pocos días veremos al aire la última apuesta informativa de Canal 15 TV.



