Chano Díaz y Alma Iribarren llevan abrigo y esperanza a las familias del ejido Puente Negro

Sabinas, Coahuila.– En un encuentro cercano y lleno de solidaridad, el alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, y la presidenta honoraria del DIF Municipal, la señora Alma Iribarren Madrigal, acompañaron a las familias del ejido Puente Negro durante la entrega de cobertores y chamarras abrigadoras, reafirmando que el gobierno municipal está presente, escucha y responde.

Con palabras sencillas y gestos de apoyo, el alcalde y la presidenta honoraria del DIF recorrieron el ejido, saludaron a las familias y entregaron personalmente los apoyos, llevando no solo abrigo ante el frío, sino también un mensaje de acompañamiento y respaldo a quienes más lo necesitan.

Durante su mensaje, Chano Díaz pidió a las familias cuidarse entre todos, permanecer unidos y seguir las recomendaciones de las autoridades, destacando la importancia de proteger especialmente a niñas, niños y adultos mayores en esta temporada invernal.

“Mi principal preocupación son las familias sabinenses, todas. Los siete ejidos, las dos villas, Nuevo Barroterán y Valle Dorado son igual de importantes para mí. Quiero que sepan que aquí estoy, cerca de ustedes, para servirles y apoyarlos”, expresó el presidente municipal.

En esta acción solidaria participaron de manera comprometida el personal del DIF Municipal de Sabinas y elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes apoyaron con sensibilidad y orden en la entrega de los apoyos, fortaleciendo el trabajo en equipo al servicio de la comunidad.

El Gobierno Municipal de Sabinas y el Sistema DIF reiteran su compromiso de seguir caminando de la mano con la gente, llevando apoyo, atención y soluciones a cada rincón del municipio, con un gobierno que siente, escucha y actúa por el bienestar de las familias sabinenses.