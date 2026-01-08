Chano Díaz Iribarren cumple con hechos: pavimentación en la colonia Las Vírgenes

El alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, dio el banderazo de inicio de una importante obra de pavimentación en la colonia Las Vírgenes, en la bocacalle entre las calles Virgen de Guadalupe y Virgen de la Merced, correspondiente a la primera de siete bocacalles que serán intervenidas en este sector.

El edil enfatizó que en su administración no se trata solo de anunciar obras, sino de cumplirle a los sabinenses. “Los recursos están siendo cuidadosa y responsablemente administrados para que lleguen a donde realmente se necesitan, beneficiando directamente a las familias de Sabinas. Esta obra es para ustedes, hecha por un alcalde sabinense que ama su municipio”, expresó Chano Díaz Iribarren.

Los trabajos consisten en la fabricación de concreto hidráulico, con un espesor de 15 centímetros, reforzado con malla electrosoldada, garantizando durabilidad, resistencia y seguridad para peatones y automovilistas.

Con acciones como estas, el Gobierno Municipal de Sabinas reafirma su compromiso de seguir trabajando con transparencia y responsabilidad, llevando infraestructura de calidad a cada colonia, cumpliendo con hechos y no solo palabras.