Chano Díaz Iribarren agradece la respuesta ciudadana y exhorta a aprovechar los beneficios del predial

Sabinas, Coahuila.– El alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, expresó su sincero agradecimiento a la ciudadanía por la rápida y positiva respuesta al llamado para cumplir con el pago del impuesto predial, destacando la confianza que las familias han depositado en la administración municipal.

El edil informó que durante el mes de enero más de 605 contribuyentes acudieron de manera responsable a cumplir con el pago del impuesto predial, aprovechando el descuento del 15%, lo que refleja la credibilidad y el respaldo ciudadano hacia un gobierno que trabaja con orden, resultados y transparencia.

“Gracias a todas las familias sabinenses que confiaron en esta administración y cumplieron con su predial. La gente está viendo que las cosas se están haciendo bien, que hay transparencia y que los recursos se están convirtiendo en obra pública y acciones reales para Sabinas”, expresó Chano Díaz Iribarren.

El alcalde reiteró que el cumplimiento del pago del predial permite al municipio impulsar obra pública y social, así como fortalecer rubros prioritarios como educación, seguridad, pavimentación, bacheo y alumbrado público, áreas que por años no se atendieron como debía y que hoy forman parte central del trabajo del Gobierno Municipal.

Asimismo, invitó a las y los ciudadanos que aún no realizan su pago a aprovechar los descuentos vigentes, recordando que en febrero se aplicará un 10% de descuento y en marzo un 5%, además de que todas las personas que paguen su predial durante los primeros tres meses del año participarán automáticamente en el sorteo de un automóvil de modelo reciente.

Finalmente, Chano Díaz Iribarren reiteró que la participación ciudadana es clave para seguir construyendo un Sabinas con mejores servicios, más seguridad y mayor calidad de vida, subrayando que el compromiso de su administración es continuar trabajando con transparencia, responsabilidad y resultados visibles.

“Cuando la gente confía y participa, Sabinas avanza. Juntos estamos haciendo lo que por muchos años no se hizo como debía”, concluyó el alcalde.