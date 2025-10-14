Sabinas, Coahuila. — 13 de octubre de 2025.

Como parte de su compromiso con la profesionalización y el fortalecimiento de la seguridad pública, el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado la realización de capacitaciones permanentes para los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

En respuesta a esta gestión, este lunes 13 de octubre alrededor de 15 elementos que integran la corporación municipal participaron en una jornada de actualización en temas como derechos humanos, trato digno hacia la ciudadanía y protocolos de intervención policial en diferentes situaciones.

Durante la reunión sostenida entre el alcalde Chano Díaz y el director de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Rivera, se estableció el compromiso de mantener un programa continuo de formación y mejora, con el objetivo de garantizar un servicio más cercano, profesional y humano hacia la ciudadanía.

El director Alejandro Rivera informó que, en un lapso aproximado de dos meses, se llevará a cabo una nueva etapa de capacitación, reforzando los conocimientos y habilidades de los elementos municipales.

Asimismo, explicó que, como parte del compromiso del alcalde con la comunidad, se encuentran en preparación folletos informativos dirigidos a la ciudadanía, los cuales promoverán el respeto mutuo, los derechos y responsabilidades tanto de los habitantes como de los elementos policiacos. Dichos materiales serán distribuidos a principios de noviembre, una vez concluidas las jornadas de capacitación.

El alcalde Chano Díaz subrayó que una policía preparada y sensible al trato ciudadano es fundamental para seguir construyendo un Sabinas más seguro, con instituciones sólidas y servidores públicos comprometidos con la legalidad y el bienestar de la gente.