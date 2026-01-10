Chano Díaz anuncia histórica inversión en el sector industrial avícola y nuevas fuentes de empleo para Sabinas



El alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, anunció la llegada de una empresa avícola de gran escala al municipio, una inversión histórica que no se registraba desde hace muchos años y que marcará un antes y un después en el desarrollo económico de Sabinas y de la Región Carbonífera.

El proyecto contempla una inversión aproximada de 250 millones de pesos, por parte de inversionistas originarios de Guadalajara y Torreón, quienes han decidido apostar por Sabinas debido a su ubicación estratégica, mano de obra calificada y al clima de seguridad y certeza que se vive en el estado y el municipio.

En una primera etapa, se generarán alrededor de 400 empleos durante la construcción de la planta, lo que representará un importante impulso a la economía local a través de la contratación de trabajadores, proveedores y servicios de la región. Posteriormente, al iniciar operaciones, la empresa abrirá una fase inicial de 50 empleos directos, con sueldos y prestaciones muy competitivos, beneficiando directamente a familias de Sabinas y de otros municipios de la Región Carbonífera.

El alcalde Chano Díaz destacó que este proyecto es resultado del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado de Coahuila, y expresó su agradecimiento al gobernador Manolo Jiménez Salinas, por el respaldo brindado para impulsar la inversión pública, fortalecer la diversificación económica y generar condiciones favorables para la llegada de nuevas empresas a la región.

“En Sabinas estamos abiertos a la inversión; todas las facilidades y todo lo que se necesite se les va a dar, porque lo más importante es que haya empleo y bienestar para nuestras familias”, subrayó el edil.

Asimismo, informó que la próxima semana se tiene programada la visita de otros inversionistas interesados en instalarse en Sabinas, con un proyecto adicional que contempla una inversión cercana a los 3.5 millones de dólares, lo que confirma que el municipio continúa siendo atractivo para el desarrollo económico.

Chano Díaz reconoció que, si bien es preocupante cuando una empresa realiza recortes de personal, como ha ocurrido recientemente en el caso de Trinity, la llegada de estas nuevas inversiones representa un aliciente y un respaldo importante para las familias, al generar nuevas oportunidades laborales y estabilidad económica.

Finalmente, el alcalde anunció que como parte del compromiso de su administración con el bienestar social, el parque infantil de la villa de Agujita será rehabilitado y contará con pasto sintético, mejorando así los espacios públicos para la convivencia familiar y el sano desarrollo de la niñez.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Sabinas refrenda su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y la iniciativa privada para impulsar el empleo, la inversión y el desarrollo integral del municipio y de la Región Carbonífera.