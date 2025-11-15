Muzquiz Portada

Celebran el Día del Libro en las bibliotecas municipales de Múzquiz

La Carbonifera

Múzquiz, Coahuila.– El Gobierno Municipal de Múzquiz, que encabeza la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, en coordinación con la Dirección de Bibliotecas Municipales, a cargo de la Profa. Berenice Garza Martínez, llevó a cabo actividades con motivo del Día del Libro en las seis bibliotecas municipales ubicadas en la cabecera y comunidades del municipio.

Más de 500 niños participaron y disfrutaron de lecturas, dinámicas, cuenta cuentos y actividades recreativas que fomentan el gusto por la lectura.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la educación, la cultura y la formación de nuevas generaciones lectoras.

